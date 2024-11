Chepe Guerrero reconoce acciones del Gobierno Federal tras operativo “Enjambre”

El presidente del Municipio de Corregidora, Josué ‘Chepe’ Guerrero Trápala, mencionó que se debe “aplaudir” que el Gobierno Federal está tomando acciones más contundentes para combatir la inseguridad en México; lo anterior lo mencionó después de que se le cuestionara sobre el operativo “enjambre” que se desarrolló en el Estado de México.

Aseguró que siempre se observará de manera “respetuosa” las acciones que tome el Gobierno Federal en cuanto a materia de seguridad, además de que se tiene “plena disposición” para colaborar con las autoridades federales en caso de ser necesario.

Ante los cuestionamientos sobre si este tipo de operativos deben de desarrollarse en estados que colindan con Querétaro, respondió que no le corresponde el determinar si es necesario aplicar este tipo de acciones en estas entidades federativas, aunque reconoció que la situación de una de ellas, Guanajuato, es “complicada” debido a su contexto en materia de inseguridad.

Dijo que será positivo que este operativo se aplique en cualquier parte del territorio nacional en donde sea necesario, ya que aseguró que actualmente hay estados del país en donde la violencia está creciendo.

“Yo no podría pronunciarme sobre lo que debería de hacerse o no en otra entidad, y mucho menos en otro estado, lo que a mí me toca es corregidora, sin embargo si es de reconocer, y lo he dicho, pues qué bueno, la frontera que compartimos con el estado de Guanajuato es bastante compleja”, declaró.