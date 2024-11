Capacitación: clave para que funcione “Si te chocan, te mueves” en Querétaro

La implementación de la medida que exige a los conductores mover sus vehículos tras accidentes menores en Querétaro depende de la adecuada capacitación de ajustadores de seguros y agentes de tránsito, según Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad. “Si los mismos agentes de tránsito no están capacitados, ¿qué esperamos de los ajustadores?”, cuestionó al señalar inconsistencias en la aplicación de normativas viales.

En la entrevista, Olvera León destacó que situaciones comunes, como la invasión de ciclovías durante accidentes, reflejan la falta de conocimiento de las leyes por parte de las autoridades. “En el municipio no se deben invadir las ciclovías, pero los oficiales orillan los autos a estas vías tras un incidente. Esto contradice la normatividad”, puntualizó, subrayando la importancia de entrenar a quienes serán responsables de implementar la medida.

El vocero también hizo énfasis en el impacto psicológico de los accidentes en los involucrados, quienes podrían no sentir lesiones inmediatamente debido a la adrenalina. “Muchas veces las personas no se sienten lesionadas en el momento, pero al día siguiente presentan dolores. Esto requiere un manejo adecuado por parte de ajustadores y autoridades para no minimizar los incidentes”, explicó.

Sobre la efectividad de la medida, Olvera León señaló que, aunque la idea busca mejorar la fluidez del tránsito, no necesariamente resolverá los problemas de movilidad en la ciudad. “El número de vehículos diarios que llegan a la ciudad, las contingencias y otros factores hacen que el tránsito siga siendo lento. Es necesario evaluar el impacto real con base en datos concretos de aseguradoras y autoridades”, indicó.

Otro aspecto relevante, según Olvera, es que la medida no puede aplicarse de la misma manera en incidentes que involucren a peatones o ciclistas. “El cuerpo de una persona es su carrocería. Si una bicicleta o un peatón son impactados, no sería recomendable moverlos, aunque parezcan estar bien”, comentó, alertando sobre los riesgos de trasladar a las víctimas sin una valoración adecuada.

Finalmente, el Observatorio Ciudadano de Movilidad llamó a que la decisión y su evaluación posterior esté respaldada por datos estadísticos que permitan evaluar su viabilidad y no se limite a una “ocurrencia”. “La medida parece buena, pero su éxito dependerá de cómo se implemente, considerando los retos que implica para los ajustadores y las normativas existentes”, concluyó.