Cabrera refuerza coordinación ante masacre y el combate constante al huachicol en San Juan del Río‍

‍El alcalde Roberto Cabrera destacó que, además de reforzar la seguridad tras la masacre en ‘Los Cantaritos’, San Juan del Río sigue intensificando sus esfuerzos en el combate al huachicol, un delito que ha sido una de las principales prioridades del municipio.‍

“Siempre hemos estado combatiendo el huachicol. Es uno de los ilícitos más lucrativos para el crimen organizado en la región y nosotros, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, trabajamos de manera permanente para erradicarlo”, explicó Cabrera.‍

El municipio, que se encuentra en una zona estratégica debido a su proximidad con poliductos y gasoductos de Pemex, ha implementado operativos constantes. Cabrera enfatizó que, a pesar de ser un municipio con un crecimiento acelerado, no se han relajado en la lucha contra este delito.‍

“Nosotros trabajamos todos los días, 24/7, con la policía municipal, con el Ejército Mexicano y con la Guardia Nacional. La seguridad y el bienestar de nuestras familias es una prioridad y, por ello, no permitimos que este delito se mantenga en nuestras comunidades”, agregó el alcalde.‍

Además, Cabrera señaló que los operativos de seguridad en San Juan del Río incluyen la participación activa de la población, a través de la denuncia y la cultura de la queja, lo cual ha sido clave para identificar y detener actividades ilegales, como las vinculadas al huachicol.‍

“Promovemos mucho la denuncia, hemos creado canales como el 911 y la línea anónima para que los ciudadanos nos ayuden a detectar cualquier actividad sospechosa”, afirmó Cabrera, resaltando que el combate a este delito continúa siendo una prioridad para su administración.‍

En cuanto a la regulación de establecimientos nocturnos, el alcalde destacó que han estado trabajando para garantizar que los negocios operen dentro del marco legal. ‍

“Los negocios en San Juan del Río, particularmente los antros y bares, tienen sus licencias en regla y han sido muy respetuosos de los horarios establecidos. En lugar de castigar, invitamos a regularizarse a quienes aún no lo han hecho, siempre buscando un desarrollo económico armonizado con la seguridad de nuestras comunidades”, subrayó Cabrera.

