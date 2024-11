Aumentan ventas en Querétaro por Día de Muertos; alertan por productos eléctricos chinos

La Cámara Nacional del Comercio (CANACO) en Querétaro reportó un cierre positivo en ventas durante el fin de semana de Halloween y Día de los Muertos, del 31 de octubre al 3 de noviembre, con un total estimado de 308 millones de pesos a nivel estatal. Lorena Muñoz Altamira, presidenta de CANACO, indicó que esta cifra representa un aumento del 11% en comparación con el mismo periodo del año anterior. “Este crecimiento es muy positivo para el crecimiento económico en nuestro estado”, declaró.

La mayor afluencia de compradores se concentró en la capital y la zona metropolitana de Querétaro, donde se llevaron a cabo múltiples eventos comerciales en un ambiente familiar y sin percances, de acuerdo con Muñoz Altamira. La presidenta de CANACO destacó la organización y el orden en que se desarrollaron las actividades, subrayando la participación de las familias queretanas.

A pesar del repunte en ventas, Muñoz Altamira alertó sobre el riesgo que representa la compra de productos eléctricos importados, en particular aquellos provenientes de China. La presidenta explicó que muchos de estos artículos no cumplen con las normativas de seguridad mexicanas, lo que podría representar un peligro para los consumidores. “Se recomienda que todos los productos que sean eléctricos… no se consuman porque no cumplen con la normatividad mexicana de control de los parámetros eléctricos con los que operamos en México”, advirtió.

Entre los productos de especial precaución, Muñoz Altamira mencionó las series de luces para árboles de Navidad, los multicontactos y otros artículos eléctricos que aumentan en popularidad durante la temporada. De acuerdo con la presidenta de CANACO, estos productos suelen venderse a precios más bajos debido a los procesos arancelarios diferentes con los que ingresan al país, pero advirtió que el bajo costo podría implicar riesgos para la seguridad.

“Los procesos arancelarios con los que ingresan al país son diferentes y, por lo tanto, los precios de venta final también pudieran tener un impacto diferente”, explicó. Según Muñoz Altamira, aunque estos productos sean más económicos, la falta de cumplimiento con las normas mexicanas representa un reto tanto para los comerciantes locales como para la seguridad de los consumidores.

La presidenta de CANACO llamó a la ciudadanía a verificar que los productos eléctricos que adquieran en esta temporada cumplan con las regulaciones nacionales, para evitar accidentes y proteger su inversión. La recomendación se da en un contexto de reactivación económica positiva, en el “que la CANACO busca que los consumidores tomen decisiones informadas y seguras”.