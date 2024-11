Anuncia El Marqués cero aumento al predial

Los integrantes del H. Ayuntamiento de El Marqués aprobaron por mayoría la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, para el Ejercicio Fiscal 2025, en el que se destaca que no habrá aumento al predial en el 2025, y habrá más obra social para beneficio de las familias que habitan en El Marqués.

Con estas acciones, el alcalde de la demarcación, Rodrigo Monsalvo, reafirma su compromiso con el bienestar y la economía de los habitantes. El secretario del ayuntamiento, Rodrigo Mesa Jiménez, resaltó además que no se contraerá deuda pública.

“En primer lugar no hay ningún aumento en el cobro del predial, recordar que esto ha sido un compromiso de la administración que se viene reiterando desde el ejercicio 2019. Esto es en respaldo a las familias del municipio, a la coyuntura o al contexto nacional que se está viviendo en donde la instrucción del presidente municipal era que no se incrementará el impuesto predial; también recordar y destacar que no se está contratando ni contrayendo ningún tipo de deuda”.

Además, es importante puntualizar que del total de los recursos que obtendrá El Marqués, aproximadamente 70% de los mismos son producto de la recaudación municipal, lo que obedece a las finanzas sanas, capacidad de colecta, desarrollo y crecimiento de la demarcación.

De esta forma, El Marqués tendrá un aumento en los ingresos del orden del 10%, en comparación con 2024, pues para este Ejercicio Fiscal se tendrán tres mil 317 millones de pesos, mismos que serán utilizados principalmente para obra pública, desarrollo social, entre otros rubros.

Así, El Marqués se sitúa como uno de los municipios del estado con mayor capacidad recaudadora, gracias a las acciones de transparencia en la recolección de impuestos, por lo que existe una mayor confianza por parte de los contribuyentes hacia la administración.