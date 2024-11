Al interior del Palenque se venderá alcohol hasta las 3 de la mañana

La venta de alcohol al interior del Palenque de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2024 se realizará hasta las 3 de la mañana mientras que fuera de este lugar se podrá comercializar este producto hasta la 01:30 horas, declaró el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Romualdo Moreno Gutiérrez.

Explicó que los artistas llegarán a las 00:00 horas en su día programado, por lo que consideró “injusto” que durante la presentación de estos mismos las personas asistentes no puedan adquirir bebidas alcohólicas, sin embargo, aseguró que después de las tres y media de la mañana se tendrá desalojado el lugar.

Puntualizó que no va a suceder lo que ocurría en ediciones anteriores de la feria, en donde las personas que asistían a los eventos del Palenque se quedaban en el lugar después de las presentaciones artísticas hasta las 5 de la mañana.

“Entonces sería injusto que la gente llegue ahí y no pueda estar disfrutando un ratito, entonces Palenque 03:00 horas y afuera a la 01:30 horas” declaró.

En cuanto a las inconformidades que habían surgido por cierta parte de la población, ya que quienes compraban un boleto para el acceso al Palenque también tenían que pagar un boleto para ingresar a la feria, mencionó que tiene el conocimiento que se realizará de esta manera, ya que así se ha efectuado este proceso en las ediciones anteriores.

“Pues sí, pero imagínate, yo creo que, a ver, no puedes estar viendo, vas al Palenque o no vas al Palenque, o sea, igual tú puedes decir ‘voy al Palenque’ y no vas al Palenque, ¿tú entiendes?” Comentó.

De esta forma, el presidente confirmó que el Palenque tendrá un horario más amplio para la venta de alcohol a diferencia de los demás establecimientos de giro nocturno de la entidad.