237 funcionarios de Corregidora presentaron su declaración 5 de 5

A través de una conferencia de prensa, el edil del Municipio de Corregidora, José “Chepe” Guerrero informó que 237 funcionarios públicos de su demarcación presentaron su declaración 5 de 5 y señaló que se busca tener transparencia en la actual administración, por lo que a los servidores públicos de “altos mandos” se les solicitó presentar este documento para ejercer sus labores en el Municipio de Corregidora.

Cabe recordar que este documento llamado 5 de 5 lo proporciona la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y a través de este, a los servidores públicos se les realiza una prueba toxicológica; de acuerdo con la rectora de la UAQ, Silvia Amaya, las pruebas toxicológicas se realizaron en la facultad de Química.

Dentro de este documento también se pide una declaración patrimonial, en la cual se consulta en el sistema de la Contraloría del Estado de Querétaro las posesiones en inmuebles, vehículos y otros artículos de valor por parte de los servidores públicos.

El edil de la demarcación mencionó que el trabajar por medio de la transparencia y rendición de cuentas es importante para hacer la función de servicio público, ya que de esta manera se genera credibilidad en la ciudadanía.

“Para nosotros fortalece, robustece el mensaje de transparencia de combate a la corrupción que queremos enviar a la ciudadanía de Corregidora, desde el primer día que tomé protesta como presidente municipal de Corregidora me comprometí a tener un gobierno honesto, cercano y que le dé resultados a la ciudadanía” declaró.

De esta manera, se informó que el 100% de funcionarios públicos en Corregidora obligados a presentar este documento han hecho lo propio en el primer mes de la administración.

Se buscará que deudores alimentarios no realicen funciones de servicio público en Corregidora

“Chepe” Guerrero mencionó que se está contemplando adicionar en el documento denominado “5 de 5” el establecer que los servidores públicos no deban aparecer en el padrón de deudores alimentarios, en caso de que no sea de esta manera, no se les permitirá asumir su cargo de servidor o servidora pública.

“Estamos buscando la manera de armonizar en conjunto con lo que ya hemos implementado en el 5 de 5 una probable adición en el tema de daños deudores alimentarios, entiendo que lo que establece es que no se puede ostentar un cargo de servidor público, por lo que bajo esa situación, el cual ya lo está revisando el contralor” comentó.

Para finalizar, mencionó que se buscará acatar lo que establece la ley, por lo que su administración municipal se acoplará a lo que dictaminen las leyes de acuerdo a este tema.