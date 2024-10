Yo soy otro individuo: Jorge Romero sobre su vinculación a Marko Cortés

El aspirante a la presidencia del PAN a nivel nacional, Jorge Romero, señaló “ser otro individuo”, luego de ser cuestionado sobre los dichos de Francisco Domínguez, quien asegura que su candidatura está ligada al actual presidente nacional del PAN, Marko Cortés.

Romero pidió un mayor diálogo entre los militantes inconformes para poder mejorar al PAN; a pesar de los señalamientos, aseguró que seguirá manteniendo una relación de amistad con Marko Cortés.

Consideró que las voces de Francisco Domínguez Servién y de Manuel Gómez Morin son importantes, ya que aseguró que la unidad en su partido “es en serio”, por lo que está dispuesto escuchar a la militancia.

“Yo, en lo personal, las considero voces importantes (…) cuando hablaba de unidad es en serio, no es nada más venir a un lugar y hablar bonito” puntualizó.

Añadió que ha tenido oportunidad de hablar con el militante panista Manuel Gómez Morín y con Francisco Domínguez, en donde dijo que ha tenido la disposición de escuchar y de dialogar, ya que opinó que estas acciones y cualidades debe de tener un dirigente nacional.

“Yo con Manuel Gómez Morin he hablado, alguna vez también lo hice con Pancho Domínguez, en esto no se equivocaron (…) no todo lo que nos diga tiene que se color de rosa y el que habla de dirigir partidos tiene que tener una paciencia infinita”, declaró.