Una docena de lomitos esperan ser adoptados en Corregidora

Unos 8 perritos retozan y ladran en las instalaciones del Instituto Municipal para el Cuidado Animal de Corregidora, se encuentran en una zona enrejada dispuesta para su socialización, y, curiosos, se acercan a la malla, en espera de oler a todo aquel que se acerca a verlos, con la esperanza, tal vez, de finalmente ser adoptados.

Alison, la encargada de darle seguimiento a las adopciones, detalla que actualmente hay aproximadamente 12 perritos listos para ser dados en adopción. En cuestión de razas, hay caniches, mestizos, y los tamaños van desde razas pequeñas, primordialmente, pero también hay medianas y grandes.

Cuando un perrito llega a las instalaciones, detalla Allison, se le realiza una evaluación, tanto de salud como de comportamiento, a fin de determinar si el ejemplar es candidato para adopción, de no ser así, se debe pasar por un proceso de rehabilitación.

Es el caso de Dante, un lomito que actualmente se encuentra aislado, pues no sabe socializar con otros perros, sin embargo, detalla Allison, se espera que pueda ser rehabilitado, y puesto en adopción, aunque en su caso particular se buscaría que la familia adoptante no tenga otros perros hasta que se rehabilite, aunque lo ideal sería que su rehabilitación sea dentro del instituto.

De acuerdo con Allison, los lomitos no tienen un periodo límite para permanecer en el instituto, pues se esperan hasta que alguien los adopte, sin embargo, la falta de rotación sí limita la posibilidad de que se brinde ayuda a otros animalitos, por lo que siempre está abierta la invitación a que la ciudadanía acuda a estos centros a fin de que les pueda dar un hogar definitivo.

Para adoptar se debe pasar por una serie de filtros, el primero es llenar un formulario, enviar la documentación necesaria, como INE, comprobante de domicilio y fotografías de donde estaría viviendo la mascota, así como pagar las cuotas de recuperación correspondientes a esterilización, vacunación y adopción.

Posterior a esto, se puede programar una visita domiciliaria a fin de dar seguimiento al bienestar de la mascota y asegurar que sí se cumplan las condiciones idóneas de adopción. Así que, para todos aquellos que estén en busca de un compañero de vida, el Instituto de Cuidado Animal es una excelente opción en el municipio de Corregidora.