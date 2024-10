Todo listo para el Lady Multi Talks edición bienestar

Lady Multitask, una organización que tiene como objetivo unificar y fortalecer las redes de apoyo entre mujeres emprendedoras y creadoras de contenido, anunció la celebración del evento Lady Multi Talks, que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en la ciudad de Querétaro.

Con la participación de Carla Cardona, Dominika Paleta, Gupa Ledezma, Regina Villegas, Liz Michelle y Pau González, este encuentro se centrará en el bienestar integral de las mujeres, abarcando desde la salud física hasta la mental y espiritual.

Durante el evento, podrás disfrutar de una clase de barre a las 8:00 a.m., previo al corte del listón, que se realizará a las 9:00 a.m. Posteriormente, a lo largo del día, habrá ponencias, talleres y charlas.

Hasta el 31 de octubre podrás adquirir tus boletos con un precio especial de preventa para este evento, cuyo cupo está limitado a 300 asistentes, con el objetivo de fortalecer la comunidad de mujeres emprendedoras.

Este esfuerzo cobra relevancia si se considera que la participación económica de las mujeres en México es de alrededor del 43%, de acuerdo con cifras del Mexicano de la Competitividad (IMCO)*. La mayoría de las mujeres ingresan al mercado laboral con emprendimientos propios, equilibrando su rol de empresarias con el de madres, además de enfrentar una considerable brecha salarial.

Con estos datos, no es sorprendente que el informe Women in the Workplace 2021 (Mujeres en el lugar de trabajo 2021), de la firma McKinsey & Company reconozca que el 42% de las personas que sufren agotamiento o burnout nivel mundial sean mujeres. Por ello, pensar en el bienestar y la salud de las mujeres de manera integral, como lo hace esta edición del Lady Multi Talks, resulta crucial.