También Tere Calzada se deslinda de voto “traicionero”

En entrevista, la diputada Tere Calzada aclaró que no votó por Morena para la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, revelando además rumores de amenazas contra diputadas, aunque ella no fue presionada.

Tere Calzada negó haber dado su voto a favor de la planilla de Morena en las recientes elecciones para la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro. La diputada aseguró que, como vicepresidenta de la otra planilla, jamás habría votado en contra de su propia candidatura. “No iba a votar contra mí misma”, declaró enfáticamente.

La diputada también expuso su postura en el Congreso, asegurando que su enfoque está siempre en favor de la ciudadanía, independientemente de las coaliciones políticas. “Voy a actuar y votar siempre a favor de la ciudadanía y de la población”, afirmó. Reiteró que su ideología socialdemócrata la coloca en el centro político, alejada de posturas extremistas, y se comprometió a trabajar por el desarrollo económico y social de Querétaro.

Un aspecto clave de la entrevista fue la revelación de rumores de amenazas a otras diputadas. Aunque aclaró que ella no fue presionada, Calzada mencionó: “Tengo entendido que algunas diputadas dijeron haber vivido alguna situación de amenaza, pero fue lo que yo escuché. A mí en particular no se me presionó de esa manera”.

Respecto a su papel dentro de la legislatura, Tere Calzada confirmó que buscará presidir la Comisión de Seguridad y Protección Civil, destacando su experiencia en el área. Señaló que uno de sus principales objetivos será mejorar la calidad de vida de los queretanos, con un enfoque en el fortalecimiento de las corporaciones municipales y los cuerpos de auxilio, como bomberos y la Cruz Roja.

Finalmente, la diputada subrayó que, aunque Morena no la invitó a formar parte de su planilla, se siente satisfecha de haber sido incluida en la planilla diversa que integraba representantes del PAN, PRI, Verde y Movimiento Ciudadano (MC) y señala que habría sido contradictorio haber votado contra una organización en la que se incluía a su partido.