Será el pueblo el que juzgue si se traiciona la voluntad popular, recrimina Morena al Verde

El secretario general de Morena en Querétaro, Alejandro Pérez Ibarra, afirmó que un voto de la Cuarta Transformación fue el que faltó en la reciente elección de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, lo que puso en riesgo la presidencia de Andrea Tovar Saavedra. Pérez Ibarra enfatizó la necesidad de analizar la votación y el papel de las diputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Perla Patricia Flores Suárez y María Georgina Guzmán Álvarez.

“Yo no podría ser quien juzgue si hay traición o no; que ellas informen si hubo negociación, presión o amedrentamiento”, comentó el líder morenista, señalando que son las diputadas del PVEM quienes deben aclarar los motivos detrás de su decisión de no apoyar a la candidatura de Morena. Además, destacó que la responsabilidad de su voto recae en ellas.

El secretario de Morena aclaró que esta situación no debe interpretarse como una ruptura de la alianza a nivel nacional con el PVEM. “No podemos decir que se rompen los lazos a nivel nacional, es un gran aliado y fue un gran aliado en lazos de alianza”, afirmó. Esto indica que, a pesar de la desavenencia en la votación, se busca mantener la cooperación entre ambos partidos en el futuro.

Pérez Ibarra instó a las diputadas a rendir cuentas sobre su decisión, afirmando que “hay que hacer un análisis del voto que nos faltó”. En su opinión, es esencial que las diputadas expliquen por qué no respaldaron la planilla de Morena, ya que, según él, “es momento de rendir cuentas porque el 2 de junio se sumaron a la Cuarta Transformación y no podemos darle la espalda a los electores”.

El líder morenista recordó que la voluntad popular es fundamental en este proceso y que será el pueblo quien juzgue si se traicionó dicha voluntad. “Las decisiones en el Congreso deben reflejar los intereses de la ciudadanía, y es ahí donde debemos concentrarnos para garantizar que nuestros representantes actúen en beneficio de quienes los eligieron”, subrayó.

Finalmente, Pérez Ibarra concluyó que este incidente debe servir como un llamado a la reflexión y responsabilidad para todos los actores políticos involucrados. “No podemos permitir que intereses particulares empañen el trabajo que se realiza en beneficio del pueblo de Querétaro”, enfatizó, reafirmando la importancia de la transparencia y el diálogo entre los partidos en el Congreso.