Se analizará la permanencia de infraestructura de seguridad en el Congreso local: Andrea Tovar

Luego de que fuera designada como la primera presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura local, la diputada local por el partido político Morena, Andrea Tovar Saavedra, mencionó que se tendrá que analizar el acuerdo por el cual se instalaron las medidas de seguridad en el Congreso.

Cabe recordar que la instalación de estas medidas de seguridad tuvieron un costo de 2 millones 230 mil 90 pesos, sin embargo, a pesar de la presencia de las mismas, hasta el momento nunca han entrado en operación.

“Pues tenemos que revisar el cómo estuvo el acuerdo de esa instalación, te soy sincera, a mí no me gustaría aventurarme hasta no revisar el tema” comentó.

Como primera impresión, la presidenta mencionó que eran necesarios únicamente los arcos lectores, sin embargo, reiteró que tendrá que analizar el cómo se hizo el documento para la instalación de las mismas antes de tomar alguna decisión.

Posteriormente, indicó que las puertas del Congreso local deben de estar abiertas para la ciudadanía, por lo que dijo que actuará con base a estas declaraciones; resaltó que las prioridades que tiene como presidenta es el terminar de instalar el Congreso local, designar las comisiones correspondientes a los diputados locales, así como el trabajar en las 12 iniciativas heredadas por parte de la LX Legislatura local.

“Vamos a revisar cómo estuvo el acuerdo y ver lo que podemos hacer, pero sí, definitivamente, mis compañeros y yo coincidimos en que la legislatura tiene que estar abierta para todas y todos, no podemos aquí cerramos, digo, entendemos que haya temas de seguridad, pero me parece que un arco detector de metales es más que suficiente” aseveró.

Cabe recordar que durante la gestión de Tovar dentro de los próximos seis meses será el trabajar el paquete presupuestal del 2025.