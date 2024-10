Respalda Felifer Macías a la Policía Municipal

Para estar al tanto de las necesidades de la corporación, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, se reunió con el personal operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, donde expresó su respaldo a los elementos y los alentó a cumplir su labor con integridad y apego a la ley en favor de la tranquilidad de las familias queretanas.

“Les encargo mucho de verdad que cuiden a la gente, atiéndanlos, sean muy sensibles. Yo sé que ustedes tienen toda esa vocación de servicio, pero hoy más que nunca en un complejo ambiente nacional toma mucho más valor que aquí en Querétaro la gente pueda decir: Aquí en Querétaro me siento bien, mi policía me atiende bien, mi policía me responde bien”, comentó.