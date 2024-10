Reformas al Poder Judicial y GN se mencionan previo a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum

Previo a que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tome protesta como la presidenta de México, senadores y diputados federales dieron su postura respecto a este acto que se llevará a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fue Guadalupe Murguía, coordinadora parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) quien resaltó la violencia y la economía que se vivió en el país durante la administración federal que dejó Andrés Manuel López Obrador, y dijo tener la expectativa de que Claudia Sheinbaum pueda respetar la pluralidad en el país.

“Hoy termina una de las épocas más oscuras del país, la nación está dolida, tiene miedo, está de luto, los datos son contundentes, no hay otros datos, la realidad es terca, una deuda de 6.6 billones de pesos, la más alta de la historia, un déficit del 6% insostenible, el peor crecimiento económico en 35 años, 200 mil ejecutados, 120 mil desaparecidos, 92% de los delitos no se denuncian, la política de abrazos y no balazos ha traído violencia e impunidad (…) pedimos a la presidenta Sheinbaum que gobierne para todos (…) que respete la pluralidad, que apoye por igual a todos los gobiernos estatales y municipales, que revalore la eliminación de los órganos autónomos y que se oponga a que las fiscalías sean utilizadas para amedrentar a quienes piensan diferente” declaró Guadalupe Murguía, coordinadora parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN).

Por otro lado, el diputado de Morena Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, mencionó que ha disminuido la pobreza durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, y aplaudió las reformas que recién se aprobaron en las últimas semanas.

“No más mediocridad, no más raterías, no más engaños y estamos construyendo una clase política y dirigente que surge de la base y del territorio, nos propusimos también cambiar el sistema de justicia y lo vamos a lograr, comenzamos a sacudirlo y tendremos mejores jueces, magistrados y ministros, no vamos a descansar hasta lograr el propósito y el objetivo, por eso hoy les puedo decir que el pueblo de México está alegre” declaró el diputado de Morena Ricardo Monreal Ávila.

En cuanto a Manuel Velasco Coello, coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseveró que su partido respalda los proyectos de la cuarta transformación; cabe señalar que el dirigente estatal de dicho partido en Querétaro, Ricardo Astudillo Suárez, no ha mencionado si este acto se replicará en la entidad en el Congreso local.

“Que se escuche bien y que se escuche lejos, en el Partido Verde estamos listos para defender con todo el proyecto de la presidenta de México, sin titubeos ni regateos, entendemos que lo más importante es sacar el proyecto de la cuarta transformación que ella encabeza por encima de los intereses personales partidistas o de grupo” declaró Manuel Velasco Coello.

Alejandro Moreno, senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mostró su preocupación por las reformas recién aprobadas y señaló que el gobierno de Obrador se ha caracterizado por falta de transparencia; también pidió que se generen consensos en cada uno de los actos que ejecute Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

“No hay república sin consensos (…) las reformas constitucionales que impulsó el gobierno saliente, que incorporan a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa y la relativa al Poder Judicial representan una fractura de pesos y contrapesos entre los poderes de la unión, la pluralidad política vive su peor momento desde que México detonara su transición a la democracia (…) si bien hoy el gobierno que hoy culmina goza de popularidad está también proviene de un dispositivo discrecional poco transparente” declaró.

En el caso de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano, pidió que “con la misma rapidez” con la que se aprobaron las reformas de la Guardia Nacional y al Poder Judicial, se apruebe la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

“Esperamos de la presidenta voluntad para que, con la misma rapidez que se aprobaron las reformas que capturaron al Poder Judicial y militarizaron a la ciudad se apruebe la reducción de la jornada laboral a 40 horas”, declaró la diputada Ivonne Aracelly Ortea Pacheco, coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

De esta forma se llevaron a cabo las declaraciones de cada uno de los representantes de partidos políticos en el Congreso de la Unión previo a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum.