Inaugura Gobernador nueva planta de Avery Dennison

El gobernador, Mauricio Kuri González, inauguró las operaciones de la nueva planta de la compañía, Avery Dennison líder en la fabricación de etiquetas inteligentes, que mediante una inversión superior a los tres mil 500 millones de pesos, proyecta la creación de 938 empleos; lo que representa, dijo, un paso más en la construcción del Querétaro del siguiente nivel.

Desde las instalaciones del nuevo complejo industrial, el mandatario recalcó que Avery Dennison llega con la visión compartida de crear un mundo más sostenible, su compromiso con la economía circular y la reducción de residuos, indicó, demuestra que es posible crecer sin dejar de lado la responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad.

“Y queremos empresas como esta, socialmente responsables. Empresas que sean plenamente humanas, muy rentables para México y ejemplares para el país (…) Quiero decirle a la empresa que yo no les puedo asegurar que no van a tener ningún problema. (…) Lo que sí les puedo asegurar es que no están solos, es que los vamos a acompañar en todo su camino para que a esta empresa le vaya muy bien”, expresó.