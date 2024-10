Arturo Maximiliano presentará iniciativa respecto a la elección de fiscal

Con el objetivo de brindar certeza y certidumbre en la renuncia o elección del titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), el legislador local por Morena Arturo Maximiliano, dijo que presentará una iniciativa que buscará modificar la constitución política local.

Detalló que la propuesta legislativa se basará en tres aspectos principales: que la renuncia del fiscal únicamente se pueda aprobar por una causa grave; en caso de que se apruebe una renuncia, el perfil que sustituya el cargo solo lo hará por el periodo restante; quitar la reelección a este cargo.

Indicó que será la legislatura local quien determine si la causa de la renuncia del fiscal es grave, además de que el fiscal no podrá abandonar su cargo hasta que el Congreso local apruebe su renuncia.

“Ustedes recuerdan el presente que generó tanta controversia y que para nuestro parecer fue un tema que se resolvió sin tener todos los elementos jurídicos, que fue la vacante que quedó en el fiscal a su renuncia, el planteamiento de que tenía que ser sustituido solamente es el periodo que restaba que eran unos cuantos meses, que no se tenían que generar renuncias a modo para que precisamente fuera una legislatura calificada para elegir al nuevo fiscal, y esas cosas no pueden perdurar en nuestra constitución y en nuestras leyes y ya siendo legislador en lugar de solamente declararlo, pues estamos actuando” declaró.

Señaló que de esta forma no se podrán presentar “renuncias a modo” y se podrá respetar la voluntad de la ciudadanía; otro de los aspectos de esta iniciativa es que los queretanos puedan proponer a un candidato para ocupar el puesto como fiscal y no únicamente pueda hacer este acto el Poder Ejecutivo.

Puntualizó que la presentación de esta propuesta es debido al cómo se procedió con la renuncia de Alejandro Echeverría Cornejo como fiscal y el cómo se eligió por otro periodo de 9 años al nuevo fiscal, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

Cabe recordar que, una vez que Alejandro Echeverría presentó su renuncia, dejó el cargo antes de que este acto fuera aprobado por los legisladores de la LX Legislatura local.

Se buscará la mayoría calificada para aprobar la iniciativa

Comentó que esta propuesta legislativa la presentará de manera solitaria, sin embargo, dijo tener la seguridad de que el documento estará respaldado por los legisladores de Morena.

Reconoció que para implementar esta propuesta será necesario tener una mayoría calificada, por lo que buscará que legisladores de otras bancadas apoyen este documento.

“Requiere mayoría calificada, nosotros apelaremos a la congruencia y certidumbre para los queretanos y no para nosotros, si se fijan no es una ley personal, es una ley que toca a las instituciones, no hablamos de la persona, no hablamos del fiscal, hablamos de las fiscalías” aseguró.

Agregó que apelará a la congruencia y certidumbre de los legisladores de la LXI Legislatura local, ya que aseguró que esta propuesta legislativa no tiene intenciones partidistas.