Agustín Dorantes rechaza reforma judicial apresurada y exige respeto al equilibrio de poderes

Durante su intervención en la tribuna del pleno, el senador Agustín Dorantes expresó el rechazo rotundo de Acción Nacional al proceso legislativo apresurado y plagado de irregularidades con el que se están aprobando las reformas al Poder Judicial. Desde el inicio, el senador subrayó la necesidad de un análisis profundo y un debate amplio que permitiera valorar todas las implicaciones de estas reformas, pero lamentablemente, dichas advertencias fueron ignoradas.

“Hoy, nos encontramos discutiendo nuevamente dos iniciativas de reformas y adiciones, lo que refleja claramente que el proceso careció de la seriedad y el rigor que merecen reformas tan trascendentales para el país. Este tipo de decisiones no se pueden tomar a la ligera”, mencionó.

El senador Dorantes enfatizó que Acción Nacional no puede validar un proceso que atenta contra la justicia y la imparcialidad. En lugar de legislar con responsabilidad, analizando cuidadosamente cada propuesta, se están aprobando reformas de manera exprés, sin el debate necesario.

“No permitiremos que se consolide este nefasto precedente de legislar como si fuéramos una simple oficialía de partes del Poder Ejecutivo”, expresó Dorantes desde la tribuna.

El senador Agustín Dorantes señaló que esta reforma no aborda los desafíos reales que enfrenta nuestro sistema de justicia. Los delitos no se denuncian por miedo y por el mal servicio en las fiscalías. Las personas más vulnerables, aquellas que no pueden pagar un abogado, no cuentan con el acompañamiento legal gratuito que necesitan y merecen. Además, faltan jueces que puedan atender con agilidad y detenimiento los casos que definen la libertad o el patrimonio de muchas familias mexicanas.

En Acción Nacional estamos abiertos a una reforma del Poder Judicial, pero debe ser seria, sin revanchas ni apresuramientos, y con una visión que garantice el respeto a los principios constitucionales y convencionales. El senador Dorantes hizo un respetuoso pero enfático llamado a los senadores del oficialismo para corregir el rumbo.

“Tienen, y tenemos, la enorme responsabilidad de fortalecer nuestras instituciones, no de destruirlas. La historia no los juzgará por sus palabras, sino por sus acciones”, destacó.