Zapata reitera que la mesa directiva se designará el 2 de octubre

El decano de la sesión de la toma de protesta de la LXI Legislatura local, Antonio Zapata, mencionó que esta se reanudará el miércoles dos de octubre, ya que no posee las facultades para modificar esta fecha.

Lo anterior, luego de que medios de comunicación le pidieran su postura sobre la petición de la bancada de Morena y Partido del Trabajo (PT), en donde le solicitaban que hoy se reanudara la sesión para designar a los perfiles que conformarán la primera Mesa Directiva de la LXI Legislatura local.

El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) respondió que las solicitudes las recibe personalmente y no a través de medios de comunicación.

En cuanto a la decisión de que se tomara un receso en la sesión del día de ayer, señaló que fue para buscar un mayor consenso, ya que anteriormente, aseguró, había buscado al coordinador de la bancada morenista, Edgar Inzunza, para realizar este acto, sin embargo, señaló que no hubo alguna respuesta por parte del representante del partido guinda.

“Si a alguien no le pueden decir eso es a mí, por supuesto que busqué el acercamiento con ellos (con el coordinador de la bancada de Morena) y es lo que he venido haciendo en todas las legislaturas es el convenio con todos (…) es buscar los acuerdos, el acuerdo fundamental, se reunió un día antes el diputado Memo Vega con el diputado Inzunza y platicaron muy superficialmente (…) pero no se incluyeron a las otras fuerzas políticas” señaló.

Reconoció que el coordinador ha tenido una plática “superficial” con el diputado local por el PAN Guillermo Vega, pero no han establecido algún acuerdo al respecto.

Además, dijo que el acto de tomar este receso está respaldado por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, además de que en esta también se indica que se debe de establecer el diálogo y el consenso de los partidos políticos que conforman al proceso legislativo.

“La ley establece que en las siguientes tres sesiones, en cualquiera de las tres sesiones, se tienen que nombrar las comisiones” declaró

Aseguró que este receso brindará una oportunidad para que todos los coordinadores de sus respectivas bancadas de esta LXI Legislatura local puedan “dialogar” y se llegue a los respectivos consensos.

También aseguró que los legisladores locales pueden presentar sus respectivas iniciativas a pesar de que todavía no está conformada la Mesa Directiva; lo anterior luego de que diputados de Morena y PT habían mencionado que se habían suspendido las actividades de la LXI Legislatura local.

“Si en este momento un diputado quiere presentar una iniciativa (…) lo puede hacer, no pasa absolutamente nada, repito, hay que dar información correcta” aseveró.

Cabe resaltar que el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, anunció a través de un comunicado que ya ha presentado un paquete de 17 iniciativas para esta LXI Legislatura local.