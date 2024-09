Senadores del PAN asistirán a la sesión de votación del Poder Judicial; votarán en contra

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), informó que los 22 senadores asistirán a la sesión y sesiones de trabajo en donde se analice y discuta la iniciativa de reforma que mandó el presidente de la República respecto del Poder Judicial.

La líder de la bancada blanquiazul, Guadalupe Murguía Gutiérrez señaló que votarán en contra de dicha reforma puesto que aseguran que significa el sometimiento y la cooptación al Poder Judicial de la Federación. Señaló que los senadores del PAN buscan que exista un Poder Judicial fuerte, independiente, autónomo, que resuelva conforme a la Constitución, conforme a las leyes y no por presiones del gobierno federal, no por presiones políticas o de diversos intereses, por injerencias de grupos de delincuencia organizada.

“Vamos a participar en el análisis y discusión y vamos a participar en la votación y nuestro posicionamiento será en contra.

¿Por qué? ¿Por qué votamos en contra? Votamos en contra porque esta iniciativa, probable minuta significa el sometimiento y la cooptación al Poder Judicial de la Federación. Queremos un Poder Judicial fuerte, independiente, autónomo, que resuelva conforme a nuestra Constitución, conforme a las leyes y no por presiones del gobierno federal, no por presiones políticas o de diversos intereses, no, desde luego, por injerencias de grupos de delincuencia organizada”, precisó.