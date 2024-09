Ricardo Astudillo cuestiona reacomodos en distritos 7 y 14

El diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Astudillo Suárez, mencionó que no se explica el porqué el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) ha resuelto los “reacomodos” de los distritos locales 7 y 14 cuando no se han agotado las instancias correspondientes en la Sala Regional ni en la Sala Superior.

Cabe señalar que el TEEQ determinó que quitarle la victoria en los distritos locales 07 y 14, que eran perfiles políticos de Morena, y otorgarle la victoria a Enrique Correa y Leticia Rubio, perfiles del Partido Acción Nacional (PAN).

“Me sorprende mucho que el tribunal del estado ya se haya pronunciado y haya determinado, justificando, porque así lo plantea en su sentencia, los reacomodos de los distritos séptimo y catorce” mencionó.

De esta forma, reiteró que todavía no se tiene resueltas las impugnaciones por los distritos locales 07 y 14.

“Primero, no afecta la representación proporcional de la siguiente legislatura (…) lo más grave y más sensible es que hay impugnaciones en la Sala Regional tanto del distrito séptimo como del 14 del estado de Querétaro, es decir, todavía no está resuelto” señaló.

En cuanto a la designación a una mujer en la vía plurinominal por parte de su partido político, señaló que fue debido a que en el proceso anterior legislativo se había designado a un perfil masculino.