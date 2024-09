¿Qué buscar cuando buscas un sexólogo?

La salud mental y sexual son pilares para construir una vida plena, y cómo haríamos con un padecimiento físico, es importante acudir a un especialista cuando presentamos algún problema.

Sin embargo, elegir al profesional adecuado puede resultar abrumador dada la cantidad de opciones disponibles. Para facilitarte el proceso, aquí te compartimos algunos consejos y recomendaciones a tener en cuenta al momento de seleccionar un sexólogo o sexóloga.

Define tus necesidades y objetivos

Antes de iniciar la búsqueda, es importante que te tomes un momento para reflexionar sobre qué esperas obtener de la terapia. Cualquier razón es válida, pero tenerlo claro te ayudará mucho a comenzar la búsqueda.

Verifica la formación y credenciales del especialista

La formación académica y la experiencia profesional son aspectos clave. Asegúrate de que el o la especialista cuente con un título en psicología o medicina y la especialidad en sexología, así como cédula profesional. También es fundamental que esté registrado en asociaciones de profesionales en su ramo, lo cual garantiza que cumpla con los estándares éticos y profesionales.

Considera su enfoque y especialidad

Cada sexólogo tiene un enfoque teórico distinto, sobre todo si tiene una formación en psicología (psicoanalítico, cognitivo-conductual, sistémico, etc.) y muchos se especializan en ciertas problemáticas. Investiga sobre cada enfoque para elegir uno que se alinee con tus necesidades. Si buscas algo muy específico, como terapia de pareja o apoyo en traumas, prioriza psicólogos que tengan experiencia demostrable en esos temas.

Pide referencias y busca reseñas

Hablar con amigos, familiares o colegas que hayan asistido a terapia puede darte una buena orientación. También puedes buscar reseñas en línea o testimonios de otros pacientes. Aunque la experiencia de cada persona es única, estas opiniones te pueden dar una idea de la calidad del profesional y del trato que brinda.

Considera la modalidad: presencial o en línea

Hoy en día, la terapia se ha adaptado a nuevas modalidades y es posible optar por sesiones presenciales o en línea. Ambas opciones tienen sus ventajas; la presencial puede permitir una mayor conexión emocional, mientras que la terapia en línea es ideal para quienes tienen poco tiempo o viven en lugares alejados. Decide cuál se adapta mejor a tu estilo de vida y necesidades.

Consulta sobre honorarios y políticas

Es importante hablar abiertamente sobre el costo de las sesiones y las políticas de cancelación antes de comenzar la terapia. Asegúrate de que el precio esté dentro de tu presupuesto y pregunta si ofrecen descuentos en casos especiales o si aceptan seguros médicos. La claridad en este punto evitará malentendidos en el futuro.

Confirma su ética profesional

El sexoterapeuta debe ser un profesional objetivo, imparcial y confidencial. Si en algún momento te sientes juzgado, presionado o incómodo, considera la posibilidad de cambiar de terapeuta.

Confía en tu intuición

Si bien todos estos factores son importantes, al final, confía en tu intuición. Si sientes que te encuentras en buenas manos, que hay empatía y te sientes comprendido, es una buena señal. La elección de un especialista es una decisión profundamente personal, y es fundamental que sientas que puedes ser abierto y vulnerable con esa persona.

Evalúa la empatía y la conexión

La empatía, la capacidad de escucha y el respeto son fundamentales. Si después de la primera sesión no te sientes cómodo o no percibes un ambiente de confianza, no tengas miedo de buscar a otro profesional.

No te rindas si no aciertas la primera vez

Si el primer sexólogo o sexóloga no resulta efectivo, no te frustres ni abandones la búsqueda. Cambiar de terapeuta es parte del proceso y no significa que no podrás beneficiarte de la terapia. Al contrario, irás afinando lo que buscas y sabrás identificar mejor qué tipo de profesional se adapta a tus necesidades.

Tomate el tiempo para investigar y evaluar las opciones te ayudará a encontrar el profesional que realmente pueda acompañarte en tu camino de crecimiento personal y bienestar integral.

Miriam Vega Sánchez Editora de productos especiales Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. La escritura es la herramienta que yo he elegido para contribuir a la construcción de una sociedad más crítica y sensible ante las problemáticas enfrentamos como humanidad. He desempeñado esta profesión desde el 2018 y estoy ávida de incorporar nuevas formas y narrativas a mi trabajo periodístico.