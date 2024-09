Posturas de las bancadas en la toma de protesta

El primero en dar su postura en la toma de protestas fue el diputado local por Morena, Ulises Gómez de la Rosa, quien destacó la pérdida de mayoría del Partido Acción Nacional (PAN) y aseguró que hubo abusos de poder por par de los legisladores de este partido en la LX Legislatura local, además, criticó la actual gestión estatal presidida por el Mauricio Kuri González.

“La izquierda avanza, 10 de 15 distritos, el PAN se convirtió en minoría, 36 millones de votantes no se equivocan, han hablado fuerte, han otorgado a la autora Claudia Sheinbaum un mandato específico de continuar con el estado de bienestar, hoy cerramos filas en cuantas reformas sean necesarias, así como hubo la del Poder Judicial, habrá también aquí la revocación de mandato” especificó.

Por otro lado, la diputada local por el PAN, Juliana Hernández, aseguró que la rivalidad entre los partidos políticos “debe de quedar atrás”, ya que las elecciones en Querétaro ya ocurrieron, por lo que se debe de trabajar para que los queretanos puedan vivir mejor en la entidad.

“La tranquilidad que hoy gozan las familias es el mayor aval para que cada día 126 personas elijan a Querétaro como su nuevo hogar, porque aquí sí encuentran trabajo y aquí sí pueden vivir en paz” aseveró.

Por otro lado, el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, presumió que su partido se encuentra en constante renovación, ya que, agregó que se vive una crisis profunda que ha persistido por décadas; aseguró que se defiende la pluralidad y colaboración de la LXI Legislatura local.

“Por nuestra parte, en el PRI lo tenemos muy claro, llevaremos durante estos 3 años una agenda progresista y feminista, socialdemócrata liberal que amplíe los derechos” expresó

Claudia Díaz habló por parte del Partido del Trabajo, destacó el regreso de su partido en el Congreso local y realizó el compromiso de defender las causas de los “marginados”.

“Este lugar no me lo regalaron, me lo otorgó el pueblo, con su voto, con su confianza, con su esperanza (…) el Partido del Trabajo ha regresado y lo ha hecho con la frente en alto” aseveró.

Por otro lado, Teresa Calzada habló por Movimiento Ciudadano, quien agradeció los avances que se han tenido a favor de las mujeres en sus ejercicios político-electorales en Querétaro; destacó la equidad de género y la inclusión de grupos que anteriormente eran discriminados.

“Las queretanas contamos hoy con los frutos de una lucha que ha permitido, después de décadas y trabajo perseverante, que ocupemos cargos de elección popular de forma equitativa y representativa” señaló.