No hubo consenso para aprobar iniciativa de identidad de género: Guillermo Vega

El actual diputado local de la LX Legislatura local y diputado electo de la LXI Legislatura local, Guillermo Vega, declaró que no hubo un consenso para que la iniciativa de identidad de género pudiera avanzar en el presente proceso legislativo; mencionó que algunos temas del actual Congreso local se retomarán en el próximo proceso legislativo.

Reconoció que algunas iniciativas “caducarán” una vez que concluya el actual proceso legislativo, sin embargo, los temas que se abordaron en estos documentos pueden ser retomados en la LXI Legislatura local.

Señaló que no hubo consenso entre los diputados locales de su partido para poder aprobar el dictamen sobre identidad de género; aseveró que hay conclusiones “encontradas” en este tema.

“Me parece que el cambio de legislatura tiene que generar nuevas posibilidades de generar nuevos temas por acuerdo de la Mesa Directiva, todas las iniciativas que no se deliberaron en esta legislatura de alguna manera caducan, pero se pueden volver a retomar” comentó.

Además, agregó que no se tiene una plataforma legislativa que contemple el tema, además de que los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tuvieron que ver con la no aprobación de la propuesta legislativa.

Comentó que uno de los temas que retomará para el próximo Congreso local será el de seguridad privada; cabe recordar que el legislador había trabajado en este tema desde los hechos acontecidos el 5 de marzo del 2022, sin embargo, no logró concluir el trabajo legislativo.

En cuanto al dictamen sobre el aborto, mencionó que muchos colectivos por medio de abogados han realizado litigios estratégicos que no han permitido que la deliberación sobre este tema llegue al Congreso local, y debido a los amparos que se han presentado el Congreso local “ha quedado congelado” este tema.

“Con el interior de muchos diputados de mi propio grupo (no hubo consenso) y a mí me imposibilitó la oportunidad de avanzar con el dictamen de identidad de género, me parece que es un tema que está próximo a aprobarse” declaró.

Reconoció que en el próximo proceso legislativo tendrá que “sí o sí” emitir una postura el Congreso local; señaló que debido a juicios foráneos se ha detenido este tema; señaló que de acuerdo a lo que se emita en la Suprema Corte se abordará este tema en la LXI Legislatura local.