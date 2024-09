Miguel Ángel Yunes tendrá que explicar por qué vendió su voto: Guillermo Vega

Luego de que el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Miguel Ángel Yunes votó a favor de la reforma judicial la noche de ayer, el diputado local por el PAN, Guillermo Vega, mencionó que Yunes tendrá que explicar el “por qué vendió su voto” y consideró que su partido cometió un error al contemplar “a la familia Yunes” para un puesto en el senado.

Cabe recordar que la reforma judicial avanzó en el Senado de la República Mexicana con 86 votos a favor y 41 votos en contra y sin abstenciones la noche de ayer.

Vega aseveró que Yunes no representa las ideologías que el PAN defiende, y aseguró que debe de haber consecuencias al interior del partido por el voto a favor que emitió el senador la noche de ayer; aseveró que la familia Yunes debe de ser expulsada del PAN y debe de haber sanciones para aquellos que al interior del partido impulsaron a Miguel Ángel Yunes como senador de la oposición.

“Tendrán ellos que explicarle al pueblo de México la traición y bueno, pues simplemente es gente se vendió y que negoció lo que ya han dado a conocer muchos medios de comunicación que fue órdenes de aprehensión” indicó.

Señaló que fue un error el impulsar a Yunes como senador de la república, ya que tanto él como su familia tienen una “cola larga” y ante el “autoritarismo que se prevé” era evidente que el oficialismo iba a perseguir a los opositores.

Reiteró que debe de haber un responsable para quien o quienes impulsaron a Yunes a una candidatura al senado en representación del PAN; aseveró que la familia Yunes encontró “cobijo” en el PAN y esta misma usó al partido para sus propios intereses, por lo que el partido tendrá que asumir las consecuencias de darles un espacio en el Senado.

“También debo decir que fue un error de quien los impulsó, pues no haberse dado gente de lo que representaba poner gente de tan cola tan larga que, pues, era evidente de lo que se venía, era un régimen autoritario, un régimen que utiliza las instituciones para perseguir a opositores, pues era evidente que el riesgo era altísimo” señaló.

Todavía no se recibe la notificación sobre la reforma al Poder Judicial

Vega mencionó que todavía no reciben la notificación sobre esta reforma, y dijo que tiene dudas sobre que el Congreso local sea notificado de la misma, ya que aseveró que tanto en la anterior como en la nueva Legislatura Federal, se notifica de primera instancia a los Congresos locales en donde el oficialismo tiene mayoría.

Señaló que el objetivo de la Legislatura Federal es conseguir la mayoría calificada en los votos de los congresos locales, es decir de 17 estados de la República Mexicana, por lo que en caso de que llegue dicha notificación al Congreso local de Querétaro, se convocará a una sesión urgente para votarla en contra.

“Dudo que seamos notificados, en esta nueva legislatura federal y en la anterior, con la avanzada de Morena en los Congresos locales del país se ha seguido una estrategia me parece inmoral e ilegal de no notificar a en los congresos donde no hay mayoría del oficialismo” señaló.