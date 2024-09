LXI Legislatura tomó protesta en el Teatro de la República; morenistas expresan su inconformidad por convocar a receso

El día de hoy tomaron protesta los 25 diputados locales de la LXI Legislatura local en el Teatro de la República; en dicha toma de protesta se convocó a receso por parte del diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Zapata, lo que provocó inconformidad por parte de los legisladores morenistas.

Dentro de las inconformidades que expresaron los integrantes del partido guinda fue que se debió realizar la votación para hacer la designación de la Mesa Directiva, por lo que de forma inmediata se acercaron con el legislador Antonio Zapata para expresar sus inconformidades.

La diputada local por Morena, Andrea Tovar Saavedra, consideró que los legisladores panistas tienen el conocimiento de que no tienen mayoría en el ahora actual Congreso local, por lo que prefieren “huir” y “esconderse” para buscar apelar por la modificación a la reforma a la Ley Orgánica para evitar que la Mesa Directiva sea presidida por diputados locales de Morena; cabe señalar que se tenía contemplado en esta toma de protesta realizar la votación para designar a los integrantes de la Mesa Directiva.

“Tanto miedo le tienen a Morena que prefieren huir y esconderse que enfrentar… si tuvieran los votos se hubiera hecho la votación y no los tienen (…) no querían que nosotros presidieramos la mesa, como todo no quieren soltar los nombramientos, no quieren soltar el poder” señaló.

El diputado local por Morena, Arturo Maximiliano, fue uno de los legisladores que se acercó a Antonio Zapata para mencionarle que “no hay un argumento legal” para que se hiciera el receso que se ejecutó, además le comentó que “no tiene mayoría ahora y la quieren lograr el día martes”.

Cabe recordar que la sesión se reanudará el 2 de octubre a las 11:00 horas.

Por otro lado, el coordinador de la bancada de Morena, Edgar Inzunza, declaró que hoy se tenía que definir a los integrantes de la primera Mesa Directiva de la LXI Legislatura local y aseveró que no hay argumento para hacer este receso.

“No hay argumento legal para este receso, simplemente no tienen la mayoría legal y por eso no quieren votar hoy (…) tiene que haber alguna razón para decretar el receso” señaló.