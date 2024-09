LX Legislatura local dejará 126 iniciativas sin dictaminar; solo 12 se heredarán a la LXI Legislatura local

Previo a realizarse la última sesión de pleno de la LX Legislatura local, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Ana Paola López Birlain, aceptó que serán en total 126 iniciativas que el presente proceso legislativo no podrá sesionar, y que de esas 126 únicamente 12 se heredarán a la LXI Legislatura local, la cual tomará protesta este jueves en el Teatro de la República.

Señaló que estas 12 iniciativas serán abordadas en el próximo proceso legislativo debido a que fueron dictaminadas en la LX Legislatura local, dentro de las cuales se encuentran la de bienestar animal, desarrollo social y grupos vulnerables.

Birlain detalló que dos iniciativas están en la Comisión de Asuntos Municipales, una en la Comisión de Educación y Cultura, una en Desarrollo Social y Grupos Vulnerables, otras 3 están en Planeación y Presupuesto, otra más se encuentra en Movilidad y Tránsito, una en puntos constitucionales y una en la de Puntos Constitucionales.

“Pues los números son relativos con respecto al trabajo que se ha realizado en esta sexagésima Legislatura, una de las legislaturas más productivas en el balance histórico que nos entregan” señaló.

Por otro lado, señaló que entre las comisiones que más iniciativas presentaron y no se dictaminaron se encuentra Administración Pública y Asuntos Electorales; descartó que las iniciativas que quedaron pendientes no es porque no se tenga el “interés” sino que en muchas ocasiones, los dictámenes presentados no son viables.

También recordó que los diputados locales tienen la obligación de “cabildear” las propuestas que han presentado, así como el generar acuerdos en beneficios de los queretanos; opinó que no por presentar y aprobar muchas iniciativas, una entidad puede presumir de tener el mejor marco jurídico.

“El trabajo de las y los legisladores no es solamente presentar la iniciativa, sino encontrar los consensos, los acuerdos y la viabilidad para que estas mismas puedan ser aprobadas” señaló.

Por último, aseguró que los estándares a nivel internacional han calificado al Estado de derecho de la entidad como una de las mejores, por lo que concluyó que “van de la mano” con gobierno y sociedad.