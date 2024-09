Luis Nava terminará su gestión como alcalde

Luis Bernardo Nava realizará sus funciones como alcalde del Municipio de Querétaro hasta el último día de su actual gestión, declaró el secretario de gobierno de la capital queretana, Martín Arango, esto ante los cuestionamientos sobre el nombramiento que dio el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, a dicho edil como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Señaló que le han comunicado que Luis Nava cumplirá con su promesa de quedarse hasta el último día de su encomienda, por lo que sus funciones como secretario de Desarrollo Social iniciarán el próximo primero de octubre del presente año.

“Tal como lo había prometido el presidente municipal, él estará hasta el último de sus días en el encargo que los ciudadanos le confirieron, estará hasta el último día de septiembre, y a partir del primero de octubre entraría en funciones” declaró.

Consideró que este nombramiento que realizó el gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, fue “acertado”, ya que señaló que Luis Bernardo Nava Guerrero ha brindado los resultados correspondientes en su administración.

En cuanto a su futuro político, reconoció que ha tenido pláticas con Felipe Fernando Macías, alcalde electo de la capital queretana, sin embargo, no quiso adelantar si tendrá algún cargo durante la administración del próximo edil del municipio de Querétaro.

Respecto a Arturo Torres, quien actualmente es titular de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio de Querétaro y quien fue elegido por Mauricio Kuri para asumir la coordinación del Programa de Salud Médico Contigo, comentó que no ha sido sancionado por la investigación del caso de corrupción en el programa “Tu Beca” de la administración municipal, ya que no se ha visto involucrado, además de que está colaborando para que se esclarezcan estos casos.

“Las instituciones nos dan certeza, me parece que hay que decirlo con toda claridad, Arturo Torres no ha sido objeto de ninguna sanción por este caso, de hecho tengo entendido, según lo que se me ha informado, que el propio Arturo Torres ha venido denunciando las conductas (…) cuando se encontró alguna regularidad” puntualizó.