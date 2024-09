Ley de Educación quedó pendiente debido a falta de condiciones: Ana Paola López

Luego de que culminó la última Sesión de Pleno de la LX Legislatura local, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Ana Paola López Birlain, declaró que la ley de educación que se había mencionado en el presente proceso legislativo no pudo ser aprobada ni sesionada debido a que no se tuvieron las condiciones sociales ni políticas, ni el presupuesto para que el Poder Ejecutivo pueda presentar el dictamen.

Ante los cuestionamientos sobre por qué no presentó ella misma el dictamen, ya que el Poder Ejecutivo no hizo este acto, respondió que “de nada sirve” presentar un dictamen si no se tendrán los consensos adecuados para que pueda aprobarse.

“Desafortunadamente, pues no hubo las condiciones tanto sociales como políticas y presupuestales para que el Ejecutivo pudiera presentar esta iniciativa, esa era la inquietud” comentó.

A pesar de lo anterior, consideró que “no se debe de quitar el dedo del renglón” y se debe de considerar el abordar esta ley de educación para que pueda ser ejecutada y aplicada en la entidad queretana.

“De nada sirve presentar una iniciativa si no se van a tener los consensos para que se pueda aprobar, yo creo que es una iniciativa que no quitaremos el dedo del renglón” consideró.

Aseguró que esta propuesta legislativa fue construida con todo el “profesionalismo” y el “diálogo” necesario, por lo que reiteró que debe ser considerada en el próximo proceso legislativo; cabe señalar que el compromiso de presentar la ley de educación se realizó al inicio del proceso de la LX Legislatura local.