La 4T pierde la mayoría en el Congreso de Querétaro tras resoluciones electorales

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la redistribución de diputaciones plurinominales tras la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), lo que provocó que la Cuarta Transformación (4T) perdiera la mayoría en el Congreso local. La presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz, mencionó que se trataba de una resolución obligatoria. “Nuestro deber es cumplir con la sentencia del tribunal”, explicó.

El fallo revocó las constancias de mayoría de dos diputados aliados de la 4T, favoreciendo a candidatos del PAN, lo que desencadenó una fuerte crítica por parte del representante de Morena, Daniel Luna.

Por su parte, Joel Rojas, representante del PAN, defendió la decisión del TEEQ y arremetió contra Morena por no respetar las instituciones judiciales.

“Morena no está por encima de la ley. Las resoluciones del tribunal son claras, y no cumplirlas sería caer en desacato”, afirmó Rojas. “Aquí lo importante es que las instituciones se respeten, le guste o no a Morena”, subrayó.