Encabezan Luis Nava y Arahí Domínguez el estreno de “Con Ellas, el documental”

El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, en compañía de su esposa y Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Arahí Domínguez, asistió al estreno de “Con Ellas, el documental”, una iniciativa innovadora desde la Coordinación de Comunicación Social del Municipio de Querétaro que ofrece una mirada sensible, empática y contemplativa, de las historias de vida de cinco mujeres valientes que, como miles más, luchan cada día por salir adelante y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

“Hoy los resultados, pues no son los resultados del municipio, son los resultados de ustedes, son los resultados de las mujeres que se decidieron y hoy lograron cambiar su vida. Pero, pues miren, si lo digo yo, la verdad es que van a decir que el presidente municipal no va a ir viendo sus programas, pero lo más importante es que de una forma innovadora, muy creativa, Dante pudiera presentar justamente cómo ha sido la historia de cinco mujeres que participaron en este programa”, dijo Luis Nava en una Cineteca Rosalío Solano que se llenó para esta presentación.

Agregó que este documental da testimonio del alcance del trabajo de la administración en beneficio de las mujeres, pero sobre todo de su fortaleza para enfrentar las diferentes situaciones que la vida les pone.

Por su parte, Dante Aguilar señaló que con este segundo documental no sólo se muestra el impacto de grandes programas como son Con Ellas y la Universidad de las Mujeres, sino que también se muestran historias y se despiertan emociones en los espectadores.

“Cuando yo veía la transformación de las personas que participaban en estos programas, yo decía no podemos contarlo solamente con números, no podemos contar con datos, hay que contar historias, hay que emocionarnos y transmitir la emoción y por eso les dije a Luis y a Arahí que creyeran en este proyecto, creyeron, lo cual agradezco a ambos, y finalmente es agradecer a las mujeres, a las protagonistas que nos permitieron entrar, no solamente a su hogar, a sus corazones y que eso lo puedan conocer a través de un documental”, finalizó.