En Querétaro hay un gobierno “con fe en Dios y basado en la concordia”, Mauricio Kuri

En su tercer informe de gobierno, el gobernador Mauricio Kuri subrayó el compromiso de Querétaro con valores, destacando avances en transporte, seguridad y economía. Querétaro ha aumentado su flota de autobuses a casi 1,000 unidades, ha invertido 4,000 millones de pesos en seguridad y es el principal receptor de inversión extranjera directa en México. Además, la implementación de la tarjeta de prepago y la mejora en los servicios de salud también fueron destacados.

En el marco de su tercer informe, el gobernador Mauricio Kuri destacó el profundo compromiso de Querétaro con los valores cristianos, el panismo y una política de concordia. Estos principios, según el gobernador, son fundamentales para el desarrollo y la unidad del estado.

En un mensaje dirigido al gobierno federal, Kuri aseguró que en Querétaro no se abuchea, como le sucedió durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y señaló que durante su administración se seguirá privilegiando “la concordia y el diálogo”.

“Aquí en Querétaro creemos en Dios. Somos una sociedad con valores espirituales que nos distinguen como una sociedad decente. Aquí creemos en la política de la concordia, el diálogo, el acuerdo, la pluralidad. Aquí no agredimos, no ofendemos, no abucheamos”, afirmó Kuri en su discurso.