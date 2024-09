“Ahí está el responsable”: Francisco Domínguez señala a Marko Cortés por los resultados en pasadas elecciones

El exgobernador del estado de Querétaro y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Domínguez Servién, culpó al presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien se encontraba a algunos metros de él, por la pérdida de curules en el Senado de la República.

También señaló que, si Jorge Romero es designado como presidente nacional del PAN, analizará si continúa al interior del partido; mencionó que tiene “ofertas de todo el mundo”.

“Voy a reflexionar, yo contra Jorge Romero no tengo nada, pero la forma y el estilo de tener los padrones ellos, de no abrirlos, de no tenerlos a la vista (…) empezando por el inútil de Marko Cortés”, comentó.