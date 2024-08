Ya hay perfiles que buscarán contender por los puestos de magistrados

Ya hay cinco nombres que buscarán tener los votos de los legisladores de la LX Legislatura local para ocupar el puesto de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia, declaró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Guillermo Vega Guerrero.

Cabe recordar que hay cinco vacantes de magistrados, por lo que la LX Legislatura tendrá que votar para elegir a los perfiles que ocuparán dichos puestos; ante los cuestionamientos sobre el por qué no se tuvieron más perfiles para el proceso de selección, Vega respondió que es para evitar que “quien no gane” les impacte de manera negativa en sus carreras.

Detalló que cuatro de estos perfiles son jueces en activo, los cuales son: Ana Cristina Solorzano Gallego, Carlos Juárez Morales, Corona Martinez y Gabriela Fernandez de Ceballos Álvarez; Carlos Eguiarte Mereles es el quinto perfil.

“Mañana vamos a llevar a cabo una entrevista a cinco aspirantes a ocupar las vacantes de Tribunal Superior de Justicia, cuatro de ellos son jueces en activo con carrera judicial” comentó.

A pesar de que justamente son cinco perfiles para las cinco vacantes mencionadas, Vega Guerrero mencionó que no tienen el puesto asegurado, ya que existe la posibilidad de que alguno de estos perfiles no reúna todos los requisitos, y como consecuencia los diputados y diputadas no aprueben la adquisición del puesto.

Puntualizó que en caso de que suceda lo anterior mencionado, será responsabilidad de la LXI Legislatura local de elegir a los perfiles para las vacantes que queden restantes.

Comentó que hubo dialogó con trabajadores del Tribunal Superior de Justicia para escoger a los perfiles que tuvieran las posibilidades de asumir los puestos de magistrados, además de que también recibieron la asesoría correspondiente de abogados.

“Hicimos nosotros un análisis fundamentalmente gente que está en activo, algunos de ellos ya habían participado en proceso anteriores inscribiéndose en concurso spara poder estar adelante de las magistraturas o suplentes de juez (…) consideramos que dado es una facultad de la junta, no abrirlo a más (candidatos) para que quien no gane, pues en un futuro les pueda resultar perjudicial para sus carreras” mencionó.

Las entrevistas a estos perfiles se realizarán el 22 de agosto a las 8 de la mañana en la sede alterna de la LX Legislatura local, Centro de Congresos.