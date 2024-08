“Son insuficientes” las razones de Echeverría para renunciar a la Fiscalía: Tovar

La carta que envió el fiscal general de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, no manifiesta razones suficientes para que la actual legislatura acepte su renuncia, consideró la coordinadora de los diputados de Morena, Andrea Tovar Saavedra, quien señaló que la discusión deberá hacerse sobre si los motivos implican que se termine el periodo del fiscal de forma prematura sin suficientes motivos.

Para la legisladora, Echeverría Cornejo debería terminar su periodo en 2025 —faltan más de ocho meses de que llegue el último día al frente de la Fiscalía General del estado (FGE)— y debería ser la próxima legislatura, que perfila tener una mayoría de Morena, la que elija al nuevo titular de la FGE y no un Congreso saliente cuya mayoría del Partido Acción Nacional (PAN) ya no fue favorecida con el voto el 2 de junio.

“A mí me parece que no es razón suficiente porque los diputados de la legislatura que lo eligió lo hicieron para un periodo de nueve años y su obligación, al aceptar el cargo, es quedarse por el tiempo suficiente. Hay razones que cualquiera tendrá para resolver el cargo, pero hoy decir que solo son razones de carácter personal no es suficiente“, señaló Tovar Saavedra, en referencia a la justificación que dio Echeverría para dejar su puesto como fiscal tras la detención de tres mandos de la Policía Estatal.

Tovar Saavedra también criticó la falta de claridad en el proceso, señalando que la Mesa Directiva del Congreso local no informó debidamente a los diputados sobre la fecha en que se discutiría la renuncia.

“Hubo la confusión de que el 12 de agosto se discutiría la renuncia, pero no hubo un llamado. Nos deben avisar al menos con un día de anticipación”, explicó. Esta falta de comunicación efectiva dijo, es un indicio más de la opacidad con la que se ha manejado el tema.

La legisladora insistió en que es fundamental que la ciudadanía esté informada sobre el proceso y que se garantice la transparencia en cada uno de los pasos y señaló que harán acompañamiento a los manifestantes que se encuentran aún en las instalaciones del Congreso en Centro Sur.

“Es fundamental que la ciudadanía conozca el proceso y que se garantice la transparencia. No podemos permitir que se elija a un fiscal a modo, sin una verdadera justificación para la renuncia del actual fiscal. Esta situación sienta un precedente peligroso para la autonomía de la Fiscalía y para la confianza que los ciudadanos deben tener en sus instituciones”, puntualizó Tovar Saavedra.

Asimismo, señaló que la bancada de Morena se mantiene firme en su postura de no aceptar la renuncia de Echeverría, aunque Tovar Saavedra subrayó que cada diputado tiene la libertad de votar según su criterio.