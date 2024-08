Se han reportado un total de 209 siniestros en la capital: Mónica Díaz Herrera

La directora de Ingresos del Municipio de Querétaro, Mónica Díaz Herrera, indicó que se han registrado 209 siniestros, dentro de los cuales 97 ya fueron pagados debido al seguro que se tiene garantizado por el pago del predial, por lo que invitó a la ciudadanía de la capital a comunicarse al número 800 900 9000 en caso de tener algún siniestro.

También mencionó que ya se han destinado 3 millones 69 mil pesos para la aplicación de los seguros correspondientes, en donde detalló que la ejecución de este recurso se ha aplicado por 41 siniestros de robo, 12 incendios, 22 por afectaciones en lluvia y 18 por daños a terceros; reconoció que los siniestros por el concepto de robo han sido mayores.

De igual forma, reconoció que hay trámites que se encuentran en proceso para la aplicación de este seguro, ya que en varios casos al contribuyente le falta un documento o la aseguradora se encuentra validando los documentos; recordó que algunos de estos mismos son difíciles de conseguir.

Indicó que uno de los motivos por los cuales no se puede completar este proceso es debido a que existen diversas ocasiones en que el contribuyente no da una respuesta al respecto, y en este caso hay ciudadanos que realizan el reporte, pero no envían los documentos; se tienen 31 casos de esta índole.

“Hay en trámite 68 (…) que posiblemente ya entregaron los documentos, pero no están en ese inter de que, a lo mejor le falta un documento al contribuyente o que la aseguradora es la que está validando los documentos, que sean correctos, recordemos que es una serie de documentos que no es difícil de juntar” indicó.

Para finalizar, Mónica Díaz Herrera mencionó que este trámite se puede hacer de manera digital, por lo que invitó a la ciudadanía que tiene pendientes, a realizar este tipo de trámites y culminarlos.