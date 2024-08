Roberto Cabrera presenta su tercer informe de gobierno

A partir del primero de octubre empezaremos a escribir una nueva historia y a ofrecer resultados a las y los ciudadanos, con mejores bases y mejor preparados, porque estamos listos para lo que sigue, afirmó el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, en su mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, en el que estuvo acompañado por el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, a quien le agradeció el apoyo brindado al municipio desde el inicio de la Administración 2021-2024.

Desde las instalaciones de Centro Cívico -donde estuvieron presentes funcionarios de diferentes órdenes de gobierno; ciudadanas y ciudadanos; integrantes del Ayuntamiento sanjuanense; líderes de partidos políticos, empresariales, industriales y de comerciantes; presidentes municipales electos; expresidentes municipales; familiares, amigos, entre otras personalidades-, Roberto Cabrera reiteró a Mauricio Kuri que San Juan del Río cuenta con su apoyo y, a su vez, él cuenta con el apoyo del municipio.

“Amigas y amigos de San Juan del Río. Estos primeros tres años de administración fueron para poner las bases de un mejor San Juan. Hoy contamos con más y mejores herramientas para el futuro. Hoy contamos con una economía más robusta y vemos con optimismo lo que tiene que venir. Los pilares están puestos. Las ideas están listas. Y el corazón está entregado para trabajar día con día por esta tierra. Para mí no hay mayor honor en la vida que ser presidente municipal de la tierra de mis padres, de mi esposa y de mis hijos. Aquí está todo lo que amo y es todo lo que soy”, sostuvo Cabrera Valencia.

En su mensaje, el presidente municipal de San Juan del Río mencionó que, gracias a una administración responsable y austera, se liquidaron los adeudos heredados, por lo que el municipio es más sólido para enfrentar los retos del futuro. En este sentido, resaltó que San Juan del Río, actualmente, cuenta con la mejor calificación crediticia de su historia.

Agregó que, desde el primer segundo, la Administración 2021-2024 ha trabajado de forma incansable para hacer de San Juan del Río un lugar más seguro; por ello, su estrategia se define en estas palabras: Estabilidad, Inversión, Colaboración e Innovación. De este modo, añadió, en lo que va de este gobierno ha aumentado hasta 20 por ciento el salario de los policías.

“A lo largo de estos tres años hemos invertido más de 180 millones de pesos en favor de la seguridad de nuestro municipio. Somos conscientes de que en San Juan pasan cosas, que no somos una isla en este océano de violencia que hoy es México. Pero no tengan ninguna duda: no descasaremos ni un sólo segundo en defender siempre a San Juan”, manifestó.

Abundó en que, gracias a tres años de trabajo, la demarcación cuenta con más de 300 cámaras de videovigilancia, por lo que este rubro creció al doble y en puntos estratégicos. Destacó que, además, se tienen 30 nuevas patrullas equipadas con GPS y video a bordo, 150 policías portan uniformes con sistemas de videovigilancia y 100 por ciento de las escuelas tienen sistema de alarmas. Asimismo, en colaboración con el Ejército Mexicano se incautaron 14 camiones pipa de hidrocarburo robado y se construyeron dos nuevas Estaciones de Bomberos.