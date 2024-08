Realizan entrevistas a perfiles que buscan ocupar los puestos de magistrados

En el Centro de Congresos, la LX Legislatura entrevistó y cuestionó a los cinco perfiles que buscarán asumir las cinco vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia; será este viernes cuando en Sesión de Pleno se determine si estos perfiles podrán ocupar el respectivo cargo.

Cabe recordar que los perfiles son: Gabriela Fernández de Ceballos Álvarez, Aída Irasema Corona Martínez, Carlos Arturo Juárez Morales y Carlos Rubén Eguiarte Mereles; cabe recordar que deben de tener la aprobación de los legisladores locales para que puedan asumir dichos cargos.

Gabriela Fernández mencionó que los magistrados tienen la responsabilidad de brindar soluciones efectivas y que los casos no terminen únicamente en una sentencia, sino también con una resolución efectiva; aseveró que en sus manos se encuentra “la vida de una persona”, ya que se puede decidir su libertad, patria potestad de menores, por mencionar algunos de los aspectos.

Dentro de su trayectoria, puede presumir que ha servido al Poder Judicial por alrededor de 22 años, además de que no ha tenido ningún procedimiento administrativo durante este lapso de tiempo en su desempeño.

“Eso obviamente (su trayectoria) me da una visión de todas las problemáticas que se presentan día con día, también me ha permitido tener una experiencia tanto dentro del poder judicial como en la academia” indicó.

Otra de los perfiles, Aída Irasema Corona Martínez, indicó que tiene 28 años en servicio a dicho poder de manera ininterrumpida, además de que se ha desempeñado como secretaria auxiliar, secretaria proyectista de primera y segunda instancia, por mencionar algunos de los cargos que ha asumido.

Aseguró que un magistrado no es ningún “inquisidor o inquisidora” sino que colabora para fortalecer al Poder Judicial.

“A lo largo de estas casi 3 décadas, pudimos realizar estudios en todas las carreras que ya hemos tenido, en la materia constitucional, en la materia de perspectiva de género, hemos tenido esa fortuna de tener la posibilidad de seguirnos capacitando” indicó.

Por otro lado, Carlos Arturo Juárez Morales, recordó que fue a los 19 años cuando empezó a trabajar en el Poder Judicial, destacando que trabajaba de 4 de la tarde a 10 de la noche, mientras que de 8 de la mañana a 3 de la tarde se encontraba estudiando.

Señaló que trabaja con el objetivo de que la sociedad queretana pueda tener la justicia que se merece, sin embargo, para lograr este objetivo es necesario que se tenga la transparencia correspondiente y aseveró que los jueces y magistrados han tenido grandes avances al respecto.

“No tenemos la palabra absoluta ni la razón siempre, el cuestionarnos a nosotros mismos como juzgadores y decir con mis compañeros ‘oye, fíjate que tengo un caso así, me determina esto, tengo estos datos de prueba’ es válido ese ejercicio entre juzgadores, por eso existe una coordinación” comentó.

Por su parte, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, mencionó que ha ejercido el ser consejero en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ); declaró que en dicho instituto también ha tenido la oportunidad de ser presidente provisional.

También opinó que ha habido 0% de corrupción en el Poder Judicial, y es por ello que también busca colaborar desde el cargo de ministro para cuidar que se siga con este esquema de trabajo.

“Que nos propongan los casos, ya que nos ayuda a perfeccionar la forma en que podemos hacer valer nuestros derechos, en caso de que así la ciudadanía lo determine será un honor para que la ciudadanía lo determine, para que se tenga un poder judicial que destaca a nivel nacional” comentó.

Finalmente, Ana Cristina Solórzano Gallegos, mencionó que la labor principal de los magistrados es despachar a los ciudadanos desde los juzgados, lo que considero que es una gran responsabilidad el hacer esta labor.

“Es genuino ser magistrada para seguir construyendo mi carrera como magistrada, tengan la certeza de que tenemos un desempeño en lo particular de manera honrada, eso está objetivamente respaldado (…) porque no he tenido ningún juicio de responsabilidad” indicó.