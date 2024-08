No habrá sesión de pleno hoy debido a que no se nos hizo un llamado: Andrea Tovar

A pesar de que el día de hoy las legisladoras y legisladores del Congreso local regresaron después de sus días de descanso, no se podrá realizar una sesión de pleno debido a que no se hizo un llamado a los 25 servidores públicos para ejecutar la misma, declaró la diputada local por Morena, Andrea Tovar Saavedra.

Cabe señalar que desde la madrugada del día de hoy se encuentran ciudadanos y ciudadanas en manifestación afuera de las instalaciones del Congreso local, debido a que exigen conocer con exactitud sobre la manera en que se va a proceder en la designación del nuevo fiscal general del Estado de Querétaro.

Tovar mencionó que en diferentes medios de comunicación se insinuó que sería el día de hoy cuando se tomaría en análisis la carta de renuncia de Alejandro Echeverría Cornejo, sin embargo, aseguró que esto únicamente se puede desarrollar en una Sesión de Pleno.

“Yo creo que el tema aquí es que se escuchó mucho en medios, de especulación de que el día de hoy se iba a sesionar y que el primer día se iban a reanudar actividades y pues, no puede ser así porque al final de cuentas debieron de habernos llamado primero a pleno para poder tener una sesión y eso no se hizo” indicó.

Además, ante la presencia de la manifestación mencionada, los legisladores locales optaron por no ingresar al recinto para realizar sus labores en el Congreso local, debido a que existía “incertidumbre” sobre si las personas manifestantes les iban a permitir el paso.

Indicó que, una vez que se acepte la renuncia de Echeverría, el puesto de fiscal quedará “oficialmente” libre y posteriormente el Poder Ejecutivo será el encargado de enviar la terna correspondiente para decidir al nuevo fiscal general de Querétaro; lo anterior, indicó, se estipula en el artículo 30 Bis de la constitución.

“Las personas tienen que llegar a trabajar, aquí a las 8 de la mañana y ¿Qué pasó?, pues estas personas durmieron aquí, entonces no sabemos si nos van a dejar entrar o no y como no sabemos, pues entonces hay que mantener cerrado, no sabemos cuáles son las intenciones de la manifestación y pues me imagino que esa es la razón por la cual está cerrado (el recinto del Congreso local)” indicó.

Aseveró que únicamente las y los legisladores pueden aplicar la ley, y señaló que una de las propuestas que enviará el gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, será aprobada, ya que la mayoría la tiene el Partido Acción Nacional (PAN) y, a pesar de que los 5 diputados y diputadas de Morena lo voten en contra, no será suficiente para rechazar la decisión.