“No dio más detalles de su renuncia”, Humberto Pérez González sobre salida de Alejandro Echeverría Cornejo

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Humberto Pérez González aseguró que el ex fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo no dio más detalles sobre su renuncia, recalcando que la LX Legislatura deberá entablar la discusión para aceptar dicha renuncia.

Añadió que Echeverría Cornejo sólo le designó la responsabilidad de atender sus funciones una vez que él dejara el puesto y durante el tiempo que tardara el Congreso Local en resolver la parte de su renuncia para que posteriormente se eligiera un nuevo fiscal general, el cual será propuesto por medio de una terna enviada por el gobernador del estado.

“En su momento la Fiscalía emitió un comunicado en el que se informa que se había enviado la renuncia por parte del ex fiscal a la Legislatura y es un tema que queda ahí, desconozco las razones por las cuales haya renunciado, no dio más detalles, en su función como fiscal sólo me hizo llegar un oficio en donde me designó como encargado de la Fiscalía”, explicó.