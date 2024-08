Mi respaldo total a Carlos Olguín: Chepe Guerrero

Luego de que en días pasados, Guillermo Vega, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) en la LX Legislatura, señalara que no contrataría a Carlos Olguín como funcionario municipal, Chepe Guerrero, alcalde electo de Corregidora, respaldó la trayectoria y perfil de Olguín, razón por la cual lo invitó a sumarse a su equipo.

Posterior a esto, dijo: “pido respeto para la decisión que yo tomé” y dijo tener la confianza en que Carlos Olguín pueda dar los resultados esperados para la administración de Corregidora y para los ciudadanos de dicha demarcación.

“Yo respeto las palabras de mi compañero y amigo Memo Vega, por supuesto que no las comparto, pero yo las respeto, reconozco que Memo es un personaje muy importante en San Juan, me ha dado resultados, sin embargo no respeto su decisión” indicó.

Detalló que Carlos Olguín es una persona que tiene dos carreras en la Universidad Autónoma de Querétaro -en Contabilidad y Derecho- así como tener una maestría y tener experiencia en brindar servicio público; reiteró su confianza en que dicha contratación tendrá profesionalismo en sus labores.

“Yo lo que pido es respeto a la decisión tomada de incluir a este compañero en mi equipo y lo hago con la plena certeza en que la posición que me está acompañando será una persona que brindará resultados a la administración y a la ciudadanía” comentó.

Avances en la entrega-recepción de Corregidora

Comentó que se “ha avanzado bastante bien” y se ha encontrado disposición para la entrega de la información correspondiente en este proceso de la administración municipal; comentó que se le ha entregado la información en “tiempo y forma”.

Mencionó que ya tiene a los perfiles asignados para el área de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Particular, Secretarías de Obras Públicas y la Secretaría de Gobierno; señaló que se han tenido avances en la Secretaría de Finanzas, Comunicación Social y el resto del ayuntamiento.

“Recibo una administración, como lo he dicho, con finanzas sanas, con proyectos muy avanzados o incluso ya concretados” comentó.

Mencionó que si considerará a varios perfiles de la actual administración municipal para que continúen sus labores en el Municipio de Corregidora, sin embargo, señaló que si habrá un “reacomodo” de administración y reconoció que también habrá perfiles de esta misma que no serán tomadas en cuenta.