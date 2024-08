Marea Rosa rechaza sobrerrepresentación de la 4T; pero señalan que en Querétaro eso no pasa

Como parte de un movimiento nacional para rechazar la sobrerrepresentación de la llamada ‘Cuarta Transformación’ en el Congreso de la Unión, también en Querétaro se manifestaron cerca de 200 personas frente al Instituto Nacional Electoral (INE) ubicada en la Colonia Carrizal, en la Delegación Centro Histórico.

La oposición civil política a los partidos Morena, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) buscan evitar por la vía jurídica y de manifestaciones públicas que obtengan los 376 escaños que les permitirían aprobar reformas constitucionales sin la necesidad de negociar con los partidos opositores.

Como explicó uno de los convocantes, Gonzalo Bárcenas Reyes, a este movimiento le motiva la preocupación de que no existan discusiones plurales para reformas constitucionales por parte de la próxima legislatura y cuyo apoyo en las Cámaras de Diputados y de Senadores permitirá a la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, impulsar reformas sin la necesidad de negociar con ningún partido opositor.

“No es deseable que ninguna fuerza política tenga mayoría absoluta para poder hacer modificaciones y pasar los proyectos de ley a la Constitución, no porque no puedan o no ser discutidos, sino que no se discutan en pluralidad; que no participen los ciudadanos; ni otros partidos políticos; y exista una única voz”, señaló.

Aun así, señaló que en Querétaro no ven esa preocupación, al menos en la próxima legislatura que tendrá un número similar entre los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), que fueron coligados estas elecciones, y los aliados de la llamada ‘Cuarta Transformación’, que tendrán cerca del 50% de las curules. Para el activista, además, es necesario que la fórmula que se utiliza para elegir a los legisladores plurinominales sea revisada, esto pese a que se ha aplicado desde hace al menos 3 elecciones.

“Es un debate diferenciado porque corresponde al IEEQ y en la proporción francamente no lo detectamos que vaya a suceder en el Congreso local, es un problema nacional por el número de escaños plurinominales que hay que repartir y por los criterios con los que hace. Ayer vinimos aquí a la Junta Ejecutiva local para ingresar ese documento”, dijo.

Sin embargo, la actual legislatura sí tiene una mayoría PRI-PAN y, junto con Querétaro Independiente, que perdió su registro, pero es aliado de esos partidos, tienen el 76% de los diputados, en total 19, y Morena y el PVEM tienen a penas 6 legisladores, que representan a penas el 24%.

De hecho, al mismo tiempo que se daba esta manifestación de la Marea Rosa, en la Alameda de Querétaro los morenistas han rechazado que esta mayoría tome decisiones como la designación del nuevo fiscal general de Querétaro, que puede realizar esta legislatura sin la necesidad de negociar con la oposición.