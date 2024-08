La rotación de la Mesa directiva fue inviable cuando yo presenté la propuesta: Christian Orihuela

Fue hace aproximadamente dos años que presenté una iniciativa que contemplaba modificar la ley orgánica del Poder Legislativo para que la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local sea rotativa, en cuanto a género y los grupos parlamentarios representativos, sin embargo, me respondieron que era inviable, a pesar de lo anterior se aprueba una iniciativa en la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Generales la cual tiene las mismas características, declaró el diputado local por Morena, Christian Orihuela.

Consideró que lamentable este tipo de acciones la ciudadanía “se las cobró” el pasado dos de junio, al optar por quitarle la mayoría al Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local.

“Es totalmente lamentable, más de dos años que no la estuvieron aprobando, que se sintieron con una mayoría absoluta, que no les preocupaba escuchar a los diferentes grupos parlamentarios, las diferentes voces de los ciudadanos, y ahora que ya pasó el dos de junio, que vieron que no obtuvieron los resultados que ellos quisieron, que Morena volteó a ver a los ciudadanos y los ciudadanos voltearon a ver esta cuarta transformación a través los diputados locales con la mayoría de Morena y sus aliados, pues ahora si la quieren hacer rotativa, pero hace dos años decían que esto era inviable” indicó.

Comentó que la ciudadanía queretana ya volteó a ver a la cuarta transformación, y es por ello que le brindó la mayoría a Morena en la LXI Legislatura local; aseveró que habrá que preguntarle a la diputada local por el PAN y presidenta de dicha comisión, Selene Salazar, sobre por qué la iniciativa que presentó ahora no es inviable.

Señaló que ahora no se trata de presentar nuevas iniciativas, sino de “sacar” las que se tienen como pendientes para evitar dejar un rezago legislativo para la próxima legislatura local.

“Habría que preguntarles el porqué no me la aprobaron a mí cuando yo la propuse, y ahora, pues ya resulta que ya quieren que ellos tengan la Mesa Directiva” indicó.

Reiteró que este tipo de actos son “lamentables” pero ahora que la ciudadanía les dio el voto el pasado dos de junio, señaló que la forma de proceder en el próximo periodo legislativo será diferente.