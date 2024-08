Impiden acceso a medios de comunicación a la sesión de la JUCOPO

Ante la presencia de un grupo de manifestantes en la entrada de las instalaciones del Congreso local, la sesión de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local se celebró en el Teatro Metropolitano del Centro de Congresos; por lo que elementos de la policía estatal se impidieron el paso a los medios de comunicación.

Al lugar, llegaron la diputada local por Morena, Andrea Tovar Saavedra y el presidente de la JUCOPO, Guillermo Vega, pero sin dar declaraciones sobre el cómo se trabajaría el proceso de la renuncia de Alejandro Echeverría Cornejo como fiscal General del Estado de Querétaro.

En cambio, fueron los diputados locales, Manuel Pozo, Daniela Salgado y Ricardo Astudillo quienes en su llegada se detuvieron para hablar con los medios de comunicación, aunque únicamente respondieron que desconocían el por qué se había implementado la seguridad señalada.

“Es muy penoso pero creo que el vocero oficial es el diputado Memo Vega (…) no lo sé, a mi me convocaron como parte de la JUCOPO, no sé qué temas, ahorita voy a ver lo que me llegó en el orden del día” indicó Daniela Salgado.