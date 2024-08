Estudiantes, trabajadores del Poder Judicial y ciudadanía se manifestaron en Centro Histórico contra la Reforma Judicial

La reforma judicial no afecta únicamente al Poder Judicial de la Federación, sino también a la sociedad en general y es por ello que la ciudadanía y estudiantes de diferentes universidades de la entidad se organizaron para marchar el día de hoy, declaró María Fernanda Gallegos, secretaria particular de magistrada de circuito en Querétaro; señaló que lleva cinco años trabajando en el poder judicial.

Detalló que salieron desde la calle Ezequiel Montes, prosiguieron en Avenida Ignacio Zaragoza, después entraron por Juárez y finalmente se concentraron en Jardín Guerrero.

Mencionó que el objetivo principal es que los poderes Ejecutivo y Judicial puedan escuchar sus comentarios ante esta reforma; aseveró que este movimiento no se realiza por las prestaciones laborales o por un tema económico, sino porque es necesario que cada uno de los poderes tenga su independencia y se debe seguir eligiendo a los jueces por medio de su carrera judicial.

“Hemos expresado en repetidas ocasiones que el tema de la reforma no es una cuestión que afecte únicamente al poder judicial de la federación como institución, sino a la sociedad en general, la verdad es que nos da mucho gusto que las universidades públicas y privadas del estado se están levantando y están levantando la voz” mencionó.

Comentó que para asumir este tipo de cargos es necesario que se tomen capacitaciones y tener cierta experiencia; cabe señalar que la reforma judicial contempla el que estos cargos sean otorgados por medio del voto popular.

Reiteró que quieren ser escuchados y escuchadas para que puedan formar parte de la construcción de un dictamen que ayude a brindar resultados al poder judicial; opinó que la reforma que se presentó actualmente afectará a toda la sociedad mexicana.

“Hemos tenido varias marchas, varios movimientos en donde se ha sumado la sociedad civil, asociaciones, escuelas, no solamente trabajadores del poder judicial de la federación y lo que hemos estado repitiendo en nuestras consignas, y justamente queremos hacernos escuchar es que quede claro a la sociedad que más allá del discurso que ha dado el poder ejecutivo federal, esto no es por las prestaciones laborales, esto no es por un tema económico, es por un tema de independencia de poderes, por un tema justamente de la preparación que requiere una persona para llegar al cargo” comentó.

Señaló que fue el martes de la semana pasada cuando iniciaron las labores correspondientes a este paro.