“El Mayo” Zambada denuncia secuestro: crece la confusión entre las versiones de México y EE. UU.

Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, declaró en un comunicado que fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos contra su voluntad. En su carta, Zambada desmintió las versiones que indicaban que se había entregado voluntariamente y ofreció detalles sobre lo que asegura que ocurrió el 25 de julio.

“Fui secuestrado y llevado a los Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad”, señaló Zambada en su declaración. Afirmó que no tenía ningún acuerdo con los gobiernos de México o Estados Unidos, y que fue emboscado mientras asistía a una reunión convocada por Joaquín Guzmán López, también líder del Cártel de Sinaloa, para resolver disputas políticas en Sinaloa.

Zambada relató que, al llegar al lugar de la reunión, fue atacado por un grupo de hombres armados que lo golpearon, lo esposaron y lo subieron a la fuerza a una camioneta. Según su testimonio, durante el trayecto fue sometido a abusos físicos que le causaron lesiones significativas en la espalda, rodilla y muñecas.

“El vuelo duró entre 2 ½ y 3 horas, sin paradas, hasta que llegamos a El Paso, Texas. Fue allí, en la pista de aterrizaje, donde los agentes federales de EE.UU. tomaron custodia de mí”, describió Zambada, insistiendo en que no fue una entrega voluntaria.

Ante estas declaraciones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su descontento con la falta de cooperación por parte de Estados Unidos en la investigación del caso.

“No han entregado información suficiente, entregaron información muy elemental. No ha habido más. Solo un avión clonado, sabemos que no salió de Hermosillo, porque la Fiscalía está haciendo la investigación, pero no hay cooperación de Estados Unidos en este caso“, indicó el mandatario.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, coincidió en que Zambada fue llevado contra su voluntad, pero aseguró que su país no tuvo ninguna participación directa en la operación. “La evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, al aeropuerto, es que a El Mayo lo habían llevado contra su voluntad”, afirmó Salazar.

“No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos. No fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta operación fue entre los cárteles donde uno entregó al otro“, agregó.