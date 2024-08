Despiden a funcionaria que “se fue de pinta” y lo presumió en redes sociales

La Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro despidió a la Directora de Gobierno, María Cristina Niño de Rivera Burgueño, tras la difusión de un video en el que se jactaba de haberse ausentado de sus responsabilidades laborales. En el video publicado en su perfil de Instagram, Niño de Rivera comentó.

“Hoy hui de la oficina porque ya saben, es último día para refrendar, entonces de repente todos son como de ‘no, es que se me olvidó, y es que el tiempo y por favor, me comprometo’ y no, los requisitos son los requisitos, pero me da mil risa porque hay mucha gente que no sabe que yo soy la directora de Gobierno y pues me ven chiquita o no sé. El punto es que literal no saben cuánta gente pasó enfrente de mí y le decían a Ana Liz ‘quiero hablar con la maestra, y yo ahí al ladito, pero obvio nunca se imaginan a una mujer joven’”.