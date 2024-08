Derrumbe en mina de Peñamiller deja dos muertos y un herido grave

Dos personas perdieron la vida y otra más sufrió lesiones graves tras un derrumbe en la mina “La Fé”, ubicada en la localidad de La Plazuela, en el municipio de Peñamiller, Querétaro. El incidente ocurrió la tarde del jueves, según confirmaron autoridades locales. La mina se dedica a la extracción de mercurio.

La Dirección de Protección Civil de Peñamiller informó que las dos víctimas fueron encontradas sin vida, mientras que una persona fue rescatada con vida y trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete Tercero, señaló que la regulación de esta mina no es competencia del gobierno estatal. “Nosotros no regulamos minas, nosotros no otorgamos las concesiones ni supervisamos su operación”, explicó. “Eso le corresponde a la Federación”.

El secretario también subrayó que el gobierno estatal ha asumido una postura de apoyo para mejorar las condiciones de los mineros en Querétaro, a pesar de que las decisiones sobre la minería están bajo jurisdicción federal.

“La meta es que en 2035 no se use mercurio”, afirmó Del Prete, refiriéndose a los esfuerzos para reducir el uso de este mineral.

A pesar de la falta de competencia directa en la regulación de las minas, la Coordinación Estatal de Protección Civil se ha sumado a las labores de rescate y apoyo en el lugar del incidente, en colaboración con las autoridades federales.

Ante la naturaleza de la situación de las otras dos personas, por el momento es competencia de la Fiscalía General realizar las diligencias correspondientes y determinar si se requiere de alguna intervención adicional para el rescate de los cuerpos. De manera preventiva, autoridades locales han procedido al cierre del lugar para evitar algún otro riesgo y se realizan las investigaciones conducentes.