Con la sobrerrepresentación vamos en camino a una dictadura: Antonio Zapata

Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalara la asignación de cargos plurinominales que estableció el Instituto Nacional Electoral (INE), en donde Morena tiene una representación del 73%, el diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Zapata, consideró que México va en camino a una “dictadura”.

Comentó que en su partido siempre se han respetado a las instituciones a pesar de que en muchas ocasiones las decisiones de estas mismas no los han favorecido, sin embargo, siempre buscan agotar todas las herramientas jurídicas posibles ante cualquier inconformidad.

“Hoy hay una resolución, no la compartimos, no refleja la voluntad de los ciudadanos, quien diga eso está mintiendo, por lo que sea, han dado en la Cámara de Diputados que en las urnas no obtuvieron” mencionó.

Ante la resolución que emitió el tribunal, indicó que no la comparte y aseveró que no refleja la voluntad de los ciudadanos, ya que Morena no obtuvo el 73% de la votación de los mexicanos.

Reconoció que hoy en día no tiene “claro” las herramientas que puede utilizar su partido para poder apelar la decisión, sin embargo, se analizarán los métodos que se puedan emplear para evitar que la “sobrerrepresentación” ocurra en el país.

“Ellos no construyeron el setenta y tantos por ciento de diputados, la ciudadanía no voto en esa proporción y los votos y los curules que les están dando les dejan esa sobrerrepresentación” indicó.

Consideró que hoy en día han sido muy “permisivos” y “apáticos” ante este hecho, ya que en otras ocasiones se habrían ejecutado marchas pacíficas para demostrar la inconformidad ciudadana; señaló que no se puede permitir que un partido político tenga “todo el poder” y “todas las decisiones en un proceso democrático”; aseguró que es necesario que se ponga “orden” al respecto.