Cinco magistrados se jubilan con 140 mil pesos por motivos personales, no por Reforma Judicial: Ponce

La titular del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Mariela Ponce, aclaró que la reciente jubilación de cinco magistrados del poder judicial en el estado responde a motivos personales y no a temores relacionados con una la Reforma Judicial que impulsa el gobierno federal, así como por la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista, Ponce destacó que la jubilación de los magistrados es un derecho que les corresponde por ley y no está vinculada a cambios en el marco legal. En Sesión extraordinaria de Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, celebrada el 13 de agosto cinco Magistrados ejercieron su derecho a la jubilación y pensión.

“Los motivos son estrictamente personales y los magistrados ejercen el derecho a la jubilación y pensión que por ley les corresponde”, explicó. Entre los magistrados que han decidido retirarse se encuentran Marisela López, Laura Angélica López de la Fuente Gómez, Leticia de Lourdes Obregón Bracho, Armando Licona Verduzco y Juan Ricardo Ramírez Luna, todos con más de treinta años de servicio.

Una vez que se materialice el retiro voluntario, la ley establece que se llame a supernumerarios, es decir, personas capacitadas y preparadas que ocuparán y ejercerán de manera temporal la ausencia del magistrado titular, en tanto se lleva a cabo la designación definitiva. Además, Ponce rechazó las especulaciones de que los magistrados estarían abandonando sus cargos por miedo a la posible reforma judicial promovida por el gobierno federal, aclarando que estos retiros se han estado preparando desde hace meses.

“Los magistrados se están yendo antes incluso de que exista algún dictamen ya definitivo sobre una reforma. No obedece a ello y es más bien diversas cuestiones que convergen en cada uno de los magistrados”, puntualizó.

El proceso de sustitución de estos magistrados, explicó la titular, no es competencia del poder judicial, sino del legislativo. “El proceso para elegir a los que sustituirán no es competencia del poder judicial. Eso es del poder legislativo”, precisó Ponce, quien también mencionó que una vez materializado el retiro, se convocará a los magistrados supernumerarios.

Respecto a las pensiones de los magistrados que se retiran, Ponce explicó que las cantidades varían de acuerdo con el sueldo base y la antigüedad, siendo el monto aproximado de 140 mil pesos netos, después de impuestos.

Mariela Ponce también habló sobre su propia situación laboral, aclarando que aunque tiene derecho a jubilarse desde hace dos años, no tiene intenciones de hacerlo en el corto plazo. “Yo ya me puedo ir desde hace dos años si yo quiero porque ya tengo treinta años de servicio judicial, pero no tengo interés en retirarme en este momento”, aseguró, pero acotó que terminará su periodo al frente del Poder Judicial local hasta 2027.